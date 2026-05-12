Eurovision Song Contest i due conduttori si espongono su Sal Da Vinci che rappresenterà l’Italia

Durante la presentazione del prossimo Eurovision Song Contest, condotto da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, i due presentatori hanno discusso della partecipazione dell’Italia. È stato annunciato che il rappresentante italiano sarà Sal Da Vinci. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali dei conduttori durante le interviste di presentazione. La scelta del cantante è stata resa nota prima dell’inizio della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Eurovision Song Contest sarà condotto dall’Italia da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. I due conduttori si espongono su Sal Da Vinci che rappresenterà l’Italia. C’è chi guarda l’Eurovision per le canzoni, chi per le scenografie e chi, ormai, per i commenti diventati cult. E quest’anno la Rai ha deciso di giocare una carta esplosiva: accanto allo storico volto eurovisivo Gabriele Corsi arriva l’energia imprevedibile di Elettra Lamborghini. Una coppia che sembra uscita da una sitcom musicale più che da una telecronaca ufficiale, e forse è proprio questo il punto. Leggi anche Andrea Zenga scende in campo per la solidarietà: appuntamento il 24 maggio a Pisa Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini hanno rilasciato un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Eurovision Song Contest i due conduttori si espongono su Sal Da Vinci che rappresenterà l’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Eurovision Song Contest 2026: Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia. Spostato il tour negli UsaNAPOLI – Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha accettato di rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest... Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026; Eurovision Song Contest, migliaia i fan a Vienna per la cerimonia di apertura; Eurovision Song Contest 2026, tutto quello che c'è da sapere da Sal Da Vinci alle polemiche e i boicottaggi; La Pennicanza 2025/26 - Le prove di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest - 08/05/2026 - Video. L'Eurovision Song Contest 2026 debutta stasera tra proteste e boicottaggi. Già da dicembre 2025 diverse nazioni hanno ufficializzato il ritiro dalla competizione o hanno subordinato la loro partecipazione all'esclusione di Israele. Le prime sono state Irlanda, P x.com L'annuncio di Rai per Eurovision 2026 - reddit.com reddit Eurovision Song Contest 2026, la prima Semifinale: la scaletta, i cantanti in gara e arriva Sal Da Vinci con Per sempre sì ma (per ora) è fuori concorsoSi alza il sipario sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda stasera martedì 12 maggio dalle ore 21 su Rai 2 con il commento italiano di Gabr ... ilfattoquotidiano.it