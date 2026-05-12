Eurovision Song Contest i due conduttori si espongono su Sal Da Vinci che rappresenterà l’Italia
Durante la presentazione del prossimo Eurovision Song Contest, condotto da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, i due presentatori hanno discusso della partecipazione dell’Italia. È stato annunciato che il rappresentante italiano sarà Sal Da Vinci. La comunicazione è arrivata attraverso dichiarazioni ufficiali dei conduttori durante le interviste di presentazione. La scelta del cantante è stata resa nota prima dell’inizio della manifestazione.
L’Eurovision Song Contest sarà condotto dall’Italia da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. I due conduttori si espongono su Sal Da Vinci che rappresenterà l’Italia. C’è chi guarda l’Eurovision per le canzoni, chi per le scenografie e chi, ormai, per i commenti diventati cult. E quest’anno la Rai ha deciso di giocare una carta esplosiva: accanto allo storico volto eurovisivo Gabriele Corsi arriva l’energia imprevedibile di Elettra Lamborghini. Una coppia che sembra uscita da una sitcom musicale più che da una telecronaca ufficiale, e forse è proprio questo il punto. Leggi anche Andrea Zenga scende in campo per la solidarietà: appuntamento il 24 maggio a Pisa Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini hanno rilasciato un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni.🔗 Leggi su 361magazine.com
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