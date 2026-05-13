Sal Da Vinci all’Eurovision dà al mondo ciò che musicalmente si aspetta da noi | tradizione e cliché

Ieri, durante la prima serata dell’Eurovision Song Contest, l’artista italiano ha salito sul palco presentando un brano che richiama elementi tradizionali e stereotipi musicali italiani. La sua esibizione è stata caratterizzata da un’interpretazione tranquilla e senza imprevisti, senza entrare ufficialmente nella competizione. L’evento ha visto la partecipazione di vari paesi, con performance diverse tra loro, mentre il pubblico ha seguito attentamente le esibizioni.

Ieri Sal Da Vinci ha esordito all’ Eurovision Song Contest, un esordio morbido, fuori gara, così come da tradizione italiana, visto che siamo uno dei Paesi che fanno parte del club dei Big Five, nessun merito, solo che sborsiamo più soldi degli altri per promuovere questa manifestazione musicale di dubbio gusto. Una manifestazione dentro la quale, bisogna dirlo, ci siamo sempre sentiti un po’ scomodi, dato che noi da sempre, forse per fortuna, coltiviamo nel nostro pop caratteristiche lontane da quelle atmosfere internazionali, infatti non è un caso che sono stati proprio i Maneskin a vincere per noi, il progetto dal respiro più largo, musicalmente più facile da tradurre.🔗 Leggi su Open.online

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