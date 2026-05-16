Eurovision 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la finale

Stasera, sabato 16 maggio 2026, si svolge la finale dell’Eurovision 2026. La manifestazione si tiene in una città europea e coinvolge artisti provenienti da vari paesi. La cerimonia viene trasmessa in diretta su diverse piattaforme di streaming e canali televisivi nazionali. Le modalità di visione variano a seconda del paese, con alcune emittenti che trasmettono anche in streaming online. La competizione si conclude con la proclamazione del vincitore, che rappresenterà il paese organizzatore dell’anno successivo.

Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21 su Rai 2 da Vienna va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Dove vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Tpi.it

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