La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si svolge questa sera, con la terza e ultima serata della manifestazione. L’evento, giunto alla sua settantesima edizione, ha coinvolto artisti provenienti da 35 Paesi nelle prime due serate. La trasmissione sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming, offrendo la possibilità di seguire l’esibizione conclusiva degli artisti partecipanti. Tra i protagonisti in scena, ci sarà anche Sal Da Vinci, che si esibirà durante la finale.

Sì, siamo già alla terza e ultima serata dell’ Eurovision song contest 2026, la gara canora di respiro europeo (ma non solo) che quest'anno è alla sua settantesima edizione e ha visto impegnati per tre serate artisti provenienti da 35 Paesi. I 20 cantanti che hanno passato le due semifinali del 12 e 14 maggio stasera si sfidano, assieme al campione locale e a quelli dei 4 Big, per ottenere il titolo del 2026 e, ancora più cruciale, portare lo show nel porprio paese l'anno prossimo. Come e dove seguire la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026 in Italia. La serata conclusiva, che mantiene la location della Wiener Stadthall di Vienna e... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dove vedere la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e streaming (e quando canta Sal Da Vinci)

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