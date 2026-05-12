Eurovision 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la prima semifinale

Questa sera, martedì 12, va in scena la prima semifinale dell’Eurovision 2026. L’evento si può seguire in diretta sia in televisione che in streaming online. Le emittenti che trasmettono l’evento sono note per la copertura internazionale, consentendo agli spettatori di tutto il mondo di seguire le esibizioni delle varie nazioni partecipanti. La semifinale prevede le performance di diversi artisti che concorreranno per accedere alla fase finale della competizione musicale.

Questa sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21 su Rai 2 da Vienna va in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 stasera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.🔗 Leggi su Tpi.it

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