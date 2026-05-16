Stasera alle 21 su Rai 1 si svolge la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa da Vienna e condotta da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Per l’Italia, il commento è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La serata vedrà esibirsi i finalisti, con la Finlandia considerata tra le favorite e la presenza di un artista italiano alla posizione 22. La scaletta definitiva dei partecipanti e i pronostici circolano già tra gli appassionati di musica e scommettitori.

Sabato 16 maggio alle 21 su Rai 1 va in onda la finale dell’ Eurovision Song Contest 2026, condotto da Vienna da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski e commentato per l’Italia da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Eurovision 2026, chi sono i finalisti. Dopo le due semifinali i 20 qualificati alla finale sono ormai stati decisi: Danimarca, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Moldova, Finlandia, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Italia, Norvegia e Romania. Ai finalisti si aggiungono i cosiddetti “ Big Four ” già classificati – Francia, Germania, Regno Unito, Italia – e l’Austria, che è il Paese ospitante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Eurovision 2026, stasera in tv la finale: la scaletta definitiva (Sal Da Vinci 22mo) e i pronostici (Finlandia favorita)

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