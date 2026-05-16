Eurovision 2026 scaletta della finale con orari precisi e quando canta Sal Da Vinci

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà questa sera a Vienna e sarà trasmessa in diretta su Raiuno a partire dalle 21. La serata prevede l’esibizione di diversi artisti provenienti da vari paesi, con un orario preciso per ogni intervento. Tra i partecipanti ci sarà anche Sal Da Vinci, che canterà in una delle fasi della competizione. La scaletta e gli orari sono stati comunicati e rispettati durante tutta la trasmissione.

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