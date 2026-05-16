Eurovision 2026 scaletta della finale con orari precisi e quando canta Sal Da Vinci
La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà questa sera a Vienna e sarà trasmessa in diretta su Raiuno a partire dalle 21. La serata prevede l’esibizione di diversi artisti provenienti da vari paesi, con un orario preciso per ogni intervento. Tra i partecipanti ci sarà anche Sal Da Vinci, che canterà in una delle fasi della competizione. La scaletta e gli orari sono stati comunicati e rispettati durante tutta la trasmissione.
Vienna, 16 maggio 2026 - Ci siamo. Dalle 21 su Raiuno va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Sul palco della Wiener Stadhtalle si succedono i 25 Paesi arrivati all’ultima serata della manifestazione musicale più seguita d’Europa. La 70esima edizione dell’Esc è condotta a Vienna da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre per l’Italia commentano Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. L’Italia può vincere l’Eurovision 2026?. L’Italia è rappresentata all’Esc 2026 da Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’, canzone con la quale ha vinto a sorpresa il Festival di Sanremo 2026. Le sue possibilità di successo anche a Vienna, tuttavia, non sono molte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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