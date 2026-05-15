Eurovision 2026 quando canta Sal Da Vinci in finale? Scaletta con l' ordine dei cantanti chi sono i favoriti

Durante la finale dell’Eurovision 2026, Sal Da Vinci si esibirà in una delle ultime posizioni, secondo la scaletta ufficiale. La serata prevede l’esibizione di diversi artisti, con un ordine stabilito che include anche i principali favoriti alla vittoria. La competizione vede concorrenti provenienti da vari paesi, e tra i favoriti ci sono artisti che hanno già ottenuto riconoscimenti nelle fasi precedenti. La finale si svolge in una grande città europea, con milioni di spettatori collegati in diretta.

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