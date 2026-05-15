Eurovision 2026 quando canta Sal Da Vinci in finale? Scaletta con l' ordine dei cantanti chi sono i favoriti
Durante la finale dell’Eurovision 2026, Sal Da Vinci si esibirà in una delle ultime posizioni, secondo la scaletta ufficiale. La serata prevede l’esibizione di diversi artisti, con un ordine stabilito che include anche i principali favoriti alla vittoria. La competizione vede concorrenti provenienti da vari paesi, e tra i favoriti ci sono artisti che hanno già ottenuto riconoscimenti nelle fasi precedenti. La finale si svolge in una grande città europea, con milioni di spettatori collegati in diretta.
Si è definito il quadro completo della finale dell’Eurovision Song Contest 2026 dopo la seconda semifinale disputata a Vienna. Saranno 25 i Paesi in gara nella serata conclusiva di sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle. Tra i protagonisti attesi c’è anche l’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”. I grandi favoriti invece sono Linda Lampenius e Pete Parkkonen rappresentanti della Finlandia. Eurovision 2026 finale, quando canta Sal Da Vinci La scaletta completa della finale Eurovision 2026 Chi sono i favoriti per la vittoria Eurovision 2026 finale, quando canta Sal Da Vinci Come riporta Adnkronos, l’Ebu ha ufficializzato l’ordine di uscita dei cantanti subito dopo la conclusione della seconda semifinale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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