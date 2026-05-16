Eurovision 2026 Sal Da Vinci in lacrime infiamma Vienna | le mani tremano dopo la magica esibizione

Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, si è verificato un momento intenso quando il cantante italiano è salito sul palco. L’artista ha eseguito la sua performance con un sorriso evidente e un’espressione di gioia nei volti, mentre le sue mani tremavano vistosamente. Al termine dell’esibizione, sono stati notati alcuni lacrimogeni che gli scendevano sul viso. La sua entrata e la sua esibizione sono state accompagnate da un’attenzione speciale da parte del pubblico presente nella città austriaca.

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C’era grande attesa per l’ingresso di Sal Da Vinci alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, che lo ha visto esibirsi con il solito sorriso stampato sulle labbra e una felicità negli occhi difficile da descrivere a parole. Il vincitore del Festival di Sanremo ha portato un po’ di Italia. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026, Sal Da Vinci piange dopo l'esibizione in finale: guarda il video Sullo stesso argomento Eurovision: Sal Da Vinci sfida Vienna, ecco l’ordine di esibizione? Domande chiave Chi saranno i commentatori tecnici della diretta per il pubblico italiano? Come influenzerà la posizione in classifica le... Quando canta Sal Da Vinci all'Eurovision 2026: oggi la prima esibizioneEntra in scena già nella prima serata dell'Eurovision Song Contest 2026 il rappresentante dell'Italia Sal Da Vinci con la sua canzone Per sempre sì. Stasera va in scena la finale dell' #Eurovision Song Contest 2026. Chi vincerà? L'Italia concorre con Sal Da Vinci, in gara con Per Sempre Sì, brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Chi ci darà più punti? Ecco i Paesi che storicament x.com AIDAN - Per Sempre Sì (Sal Da Vinci Cover) | Malta | #EurovisionALBM reddit Finale Eurovision 2026, Sal Da Vinci canta e scoppia a piangere. Lamborghini esulta: Tutta Italia è fieraL'ultima esibizione di Sal Da Vinci alla finalissima dell'Eurovision Song Contest: ecco il racconto dell'emozionante performance e cosa è successo ... libero.it Eurovision 2026, scaletta finale e a che ora canta Sal Da VinciSal Da Vinci rappresenta l’Italia nella finale dell’Eurovision 2026 a Vienna: sfida aperta con Finlandia e Australia per il trionfo europeo ... corrieredellosport.it