Eurovision 2026 Sal Da Vinci in lacrime infiamma Vienna | le mani tremano dopo la magica esibizione
Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, si è verificato un momento intenso quando il cantante italiano è salito sul palco. L’artista ha eseguito la sua performance con un sorriso evidente e un’espressione di gioia nei volti, mentre le sue mani tremavano vistosamente. Al termine dell’esibizione, sono stati notati alcuni lacrimogeni che gli scendevano sul viso. La sua entrata e la sua esibizione sono state accompagnate da un’attenzione speciale da parte del pubblico presente nella città austriaca.
C’era grande attesa per l’ingresso di Sal Da Vinci alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, che lo ha visto esibirsi con il solito sorriso stampato sulle labbra e una felicità negli occhi difficile da descrivere a parole. Il vincitore del Festival di Sanremo ha portato un po’ di Italia. 🔗 Leggi su Today.it
Eurovision 2026, Sal Da Vinci piange dopo l'esibizione in finale: guarda il video
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