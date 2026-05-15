Eurovision | Sal Da Vinci sfida Vienna ecco l’ordine di esibizione

Durante l’Eurovision, il cantante italiano si prepara a esibirsi a Vienna, con l’ordine di esibizione già stabilito. La serata sarà trasmessa in diretta e i commentatori tecnici italiani accompagneranno la visione. La posizione di Sal Da Vinci nella scaletta potrebbe influenzare le sue possibilità di ottenere un buon risultato, anche se non ci sono previsioni ufficiali sulla classifica finale. La competizione coinvolge diversi paesi e artisti, tutti pronti a presentare le proprie canzoni.

? Domande chiave Chi saranno i commentatori tecnici della diretta per il pubblico italiano?. Come influenzerà la posizione in classifica le possibilità di vittoria di Sal Da Vinci?. Quali paesi apriranno la gara prima dell'esibizione italiana?. Dove potrai seguire in streaming la performance di Sal Da Vinci?.? In Breve Diretta Rai 1 dalle 20:35 con commento di Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.. Sal Da Vinci si esibisce tra Svezia, Norvegia, Romania e Austria.. Streaming disponibile su RaiPlay, RaiPlay Sound e canale YouTube ufficiale del concorso.. L'edizione segue la vittoria di JJ con il brano Wasted love.. Domani, sabato 16 maggio, la Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà la finale della settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest con l’esibizione programmata per Sal Da Vinci alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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