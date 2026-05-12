Stasera il cantante napoletano si esibisce nella semifinale di Eurovision 2026 senza essere in competizione. La sua performance si svolge prima della serata ufficiale e non viene inserito nella gara. Sabato sarà invece presente nella serata principale dell’evento, anche questa fuori concorso. La partecipazione è stata annunciata senza che il suo nome compaia tra i concorrenti ufficiali.

Entra in scena già nella prima serata dell'Eurovision Song Contest 2026 il rappresentante dell'Italia Sal Da Vinci con la sua canzone Per sempre sì. Il cantante napoletano, infatti, è tra i protagonisti della prima semifinale, quella di oggi, martedì 12 maggio, ma è bene ricordare che è già qualificato per la finalissima di sabato 16 maggio e dunque non sarà tra i concorrenti da votare, così come la tedesca Sarah Engels. Infatti Italia e Germania sono tra i Big Five, ossia i Paesi fondatori dell'Eurovision, che vanno direttamente in finale. Questa sera, però, gli italiani possono votare per gli altri cantanti che sono invece ancora a caccia di un pass per la finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando canta Sal Da Vinci all'Eurovision 2026: oggi la prima esibizione

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Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

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