Eurovision 2026 quando canta Sal Da Vinci Italia | orario

Nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma oggi 16 maggio alle 20:35 su Rai 1, si esibiranno 26 artisti provenienti da diversi paesi. Tra loro, c’è anche il rappresentante italiano, Sal Da Vinci, che si esibirà durante la serata. La competizione si svolge in una serata unica, con le esibizioni dei partecipanti che si susseguono in un ordine stabilito. La finale si concluderà con la proclamazione del vincitore.

Quando canta Sal Da Vinci (Italia) oggi, 16 maggio, nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma alle 20,35 su Rai 1? In tutto stasera si esibiranno 26 cantanti. Il nostra rappresentante, con il brano “Per sempre si”, si esibirà per 22esimo, orientativamente dopo le ore 2323,30. Di seguito la scaletta (ordine di uscita) della serata finale degli Eurovision Song Contest 2026: Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Eurovision 2026 Sal Da Vinci (Con gli amici dell'eurovision)

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