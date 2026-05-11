L’Eurovision Song Contest 2026 si svolge quest’anno a Vienna, con la prima serata che si tiene nella capitale austriaca. Tra i partecipanti italiani, Sal Da Vinci sarà il primo a salire sul palco, dopo aver vinto al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. La sua esibizione è prevista come uno dei momenti principali della serata inaugurale.

L’attesa è finalmente finita, l’ Eurovision Song Contest 2026 prende ufficialmente il via da Vienna e l’Italia si prepara a tifare per Sal Da Vinci, protagonista assoluto dopo il trionfo ottenuto al Festival di Sanremo con “Per sempre sì”. La 70esima edizione della competizione musicale più seguita d’Europa si svolge alla Wiener Stadthalle, trasformata per l’occasione in uno spettacolare hub tecnologico pronto ad accogliere milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. Tra scenografie gigantesche, luci spettacolari, performance destinate a diventare virali e una gara sempre più seguita sui social, cresce soprattutto la curiosità attorno al debutto europeo dell’artista napoletano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eurovision 2026, scaletta prima serata: quando canta Sal Da Vinci

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Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

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