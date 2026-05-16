Nella serata dell’Eurovision 2026, l’attenzione si concentra sull’esibizione dell’artista italiano. La finale si svolge in un luogo specifico e l’orario di inizio dell’esibizione di Sal Da Vinci è stato comunicato ufficialmente. La sua performance è prevista in un momento preciso, che permette di seguire l’evento in diretta. L’intera serata vede coinvolti artisti di diversi paesi, con l’obiettivo di conquistare il pubblico e la giuria internazionale.

La grande attesa è finita: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è arrivata e l’Italia affida le proprie speranze a Sal Da Vinci. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, il cantante napoletano è pronto a rappresentare il nostro Paese sul prestigioso palco della Wiener Stadthalle di Vienna, davanti a milioni di telespettatori in tutta Europa. Ecco tutto quello che c’è da sapere su a che ora canta Sal Da Vinci, la posizione in scaletta e dove seguire la finale dell’Eurovision 2026 in diretta. A che ora canta Sal Da Vinci nella finale dell’Eurovision 2026? L’orario preciso dell’esibizione dell’Italia L’esibizione del rappresentante italiano è prevista alle ore 22:51 circa, salvo eventuali piccoli slittamenti dovuti alla diretta televisiva e ai tempi tecnici dello show. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - A che ora canta Sal Da Vinci alla finale dell’Eurovision 2026? L’orario

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Sanremo Sal Da Vinci in lacrime: lesibizione che ha commosso lItalia.

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Pure nel servizio sulla serata di stasera, dove l'Italia non canta e non vota, non sono riusciti a nominare UNA nazione, un artista o una canzone che non siano Italia - Sal Da Vinci - Per sempre sì #eurovision #escita x.com

Che schifo Sal Da Vinci reddit

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