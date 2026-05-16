Eurovision 2026 | l’attesa per l’esibizione di Sal Da Vinci sul palco della finalissima

Stasera si svolge la finale dell’Eurovision 2026, con molti occhi puntati sulla performance di Sal Da Vinci, che si esibirà sul palco principale. La scaletta prevede l’ingresso dell’artista nel tardo pomeriggio, con un’orario preciso per la sua esibizione. La manifestazione si svolge in una grande sala allestita con luci e scenografie elaborate, e l’evento viene trasmesso in diretta su diverse reti televisive e piattaforme online. Numerosi concorrenti provenienti da vari paesi si preparano ad affrontare l’ultimo atto della competizione.

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