Eurovision 2026 | Sal Da Vinci porta il tricolore sul palco e accende Vienna

Durante la serata di Eurovision 2026, un artista italiano ha portato sul palco un tricolore, attirando l’attenzione del pubblico presente a Vienna. Il suo gesto ha suscitato reazioni tra gli spettatori, mentre la sua esibizione ha lasciato un’impronta duratura. La manifestazione musicale ha visto anche altre performance di artisti provenienti da diversi paesi, tutte caratterizzate da momenti di forte impatto visivo e emotivo.

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