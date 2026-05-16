eurovision 2026 la scaletta della finale

Stasera, sabato 16 maggio, si tiene la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, uno degli eventi musicali più seguiti in Europa e oltre. La serata si svolge in una città ospitante ancora da definire, con i partecipanti provenienti da diversi paesi europei e non solo. La scaletta della serata prevede l’esibizione di tutti i finalisti, seguita dalla votazione delle giurie e del pubblico, e infine la proclamazione del vincitore. L’evento si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica.

L’attesa è finita: questa sera, sabato 16 maggio, va in scena la finalissima dell ’Eurovision Song Contest 2026, l’evento musicale più seguito d’Europa (e non solo). Dopo le due semifinali, look iconici e performance diventate virali sui social, i Paesi rimasti in gara sono pronti a contendersi il titolo di vincitore e la possibilità di portare la manifestazione 2027 nel proprio Paese. Il pubblico è già diviso tra favoriti annunciati e outsider pronti a sorprendere: e mentre ci si prepara a riascoltare i brani, resta una sola domanda: chi si esibisce per primo e chi chiude la serata? Ecco la scaletta completa della finale dell’Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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