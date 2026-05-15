La finale dell’Eurovision 2026 si terrà sabato 16 maggio a Vienna. È stata annunciata la sequenza di esibizione degli artisti che si sfideranno sul palco. La manifestazione coinvolge diversi paesi europei e prevede una lunga serata con numeri musicali. La città ospitante si prepara ad accogliere pubblico e concorrenti, mentre i partecipanti sono già al lavoro per le prove. La scaletta definitiva è stata resa nota, indicando l’ordine di esibizione di ciascun artista.

La finale dell’Eurovision 2026, in programma sabato 16 maggio, è pronta a trasformare Vienna nel cuore pulsante della musica europea. I 25 Paesi qualificati si sfideranno in una serata che promette spettacolo, tensione e performance destinate a lasciare il segno. L’ordine di uscita, come sempre, gioca un ruolo fondamentale: può favorire un artista, penalizzarne un altro, creare momenti di energia o di pausa strategica all’interno della scaletta. Ma quali Paesi si esibiranno nella finale? Come è stato costruito il running order ufficiale? E quali posizioni potrebbero rivelarsi decisive per la vittoria dell’Eurovision 2026? Scopriamolo insieme. La finale del 16 maggio 2026 vedrà sul palco 25 nazioni, selezionate tra semifinali e Big Five, insieme al Paese ospitante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eurovision 2026, svelata la scaletta della finale del 16 maggio: ecco l’ordine di uscita

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