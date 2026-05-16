CHI VINCE L’EUROVISION 2026? SCALETTA SCOMMESSE E OSPITI DELLA FINALE SU RAI1

Da bubinoblog 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio si svolge la finale della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che si tiene nella Wiener Stadthalle. Sono venticinque i paesi partecipanti, ognuno con le proprie proposte musicali, ma solo uno tra loro si aggiudicherà il titolo di vincitore. L’evento viene trasmesso in diretta su Rai1, con scelte di scaletta, scommesse e ospiti che accompagnano questa serata dedicata alla musica europea. La competizione si conclude con la proclamazione del risultato finale.

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I venticinque Paesi sono pronti, ma il vincitore sarà solo uno. Dalla Wiener Stadthalle, sabato 16 maggio, va in scena la gran finale della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La diretta sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, preceduta alle 20.35 dall’“Anteprima Eurovision”, che accompagnerà il pubblico verso lo show con racconti dal backstage di Vienna, interventi degli ospiti e un riepilogo dei venti Paesi qualificati e dei cinque con accesso diretto alla finale. I dieci che hanno superato la seconda semifinale di giovedì 14 maggio sono: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Cipro, Danimarca, Repubblica Ceca, Albania e Malta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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