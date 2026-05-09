Linda Lampenius e Pete Parkkonen rappresentano la Finlandia all’Eurovision 2026 con il brano “Liekinheitin”, interamente in finlandese. La coppia è stata scelta attraverso la selezione nazionale UMK tenutasi alla Nokia Arena di Tampere. Entrambi sono artisti noti nel panorama musicale finlandese e sono stati annunciati come i rappresentanti ufficiali della Finlandia in questa edizione del festival.

Linda Lampenius e Pete Parkkonen sono il duo che difende i colori finlandesi all’ Eurovision 2026 con Liekinheitin, un brano interamente in finlandese scelto tramite la selezione UMK alla Nokia Arena di Tampere. Il titolo significa più o meno “lanciafiamme”, e rende bene l’idea di quello che fanno sul palco quando mischiano pop nordico moderno, una vena rock e l’eleganza classica del violino di Linda, che taglia l’aria come una scintilla in slow motion. L’idea del progetto nasce in studio. Quando Linda stava lavorando sul brano quando il produttore Antti Riihimäki propone di coinvolgere Pete, e da lì la chimica artistica è scattata praticamente all’istante, tra perfezionismo e coinvolgimento emotivo quasi ostinato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Linda Lampenius & Pete Parkkonen all’Eurovision 2026, chi è il duo della Finlandia

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LYRICS - SANAT | LINDA LAMPENIUS & PETE PARKKONEN - LIEKINHEITIN | EUROVISION 2026 FINLAND

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