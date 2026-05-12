Due artisti finlandesi, una violinista nota per la sua carriera artistica e un cantante di successo, si sono esibiti insieme durante un evento pubblico. La violinista, nota anche per alcune apparizioni televisive e per aver posato per riviste di moda, ha condiviso il palco con il cantante, che ha partecipato a numerosi programmi musicali nazionali. La loro performance ha attirato l'attenzione di molti, alimentando speculazioni sulla possibile candidatura della Finlandia all’Eurovision 2026.

L’Eurovision Song Contest 2026 prende ufficialmente il via e, tra i 35 Paesi in gara, c'è anche la Finlandia, che punta sul duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen. L'inedita coppia, considerata tra i favoriti, debutta sul palco della Wiener Stadthalle nel corso della prima semifinale di stasera, martedì 12 maggio con Liekinheitin, un brano con pochissime parole in inglese che parla di un amore bruciato e che lascia ferite come un "lanciafiamme". Se il duo riuscisse a superare la prima semifinale e ad arrivare alla finale di sabato 16 maggio, Linda Lampenius potrebbe ambire a diventare la vincitrice più anziana nella storia dell'Eurovision: la violinista ha infatti 56 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Finlandia favorita all'Eurovision 2026? Ecco chi sono Linda Lampenius & Pete Parkkonen

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FINLAND EUROVISION 2026 REACTION! // Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

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