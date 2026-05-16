Eurovision 2026 la scaletta della finale di oggi | l' ordine dei cantanti e gli ospiti

Stasera alle 20.35 su Rai 1 va in onda la finale dell’Eurovision 2026, con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini che commentano l’evento. La serata prevede l’esibizione di diversi artisti, con un ordine stabilito per la loro performance. Durante la serata saranno presenti anche alcuni ospiti speciali. La scaletta ufficiale e l’elenco dei partecipanti sono stati comunicati in anticipo. La diretta segue il tradizionale formato con votazioni e interventi degli artisti.

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