Eurovision 2026 la scaletta della finale di oggi | l' ordine dei cantanti e gli ospiti
Stasera alle 20.35 su Rai 1 va in onda la finale dell’Eurovision 2026, con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini che commentano l’evento. La serata prevede l’esibizione di diversi artisti, con un ordine stabilito per la loro performance. Durante la serata saranno presenti anche alcuni ospiti speciali. La scaletta ufficiale e l’elenco dei partecipanti sono stati comunicati in anticipo. La diretta segue il tradizionale formato con votazioni e interventi degli artisti.
Oggi, sabato 16 maggio, in diretta da Vienna dalle 20.35 su Rai 1, si accendono le luci sulla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026. Dopo due semifinali infuocate, questa sera verrà proclamato ufficialmente il brano vincitore di questa edizione. Il commento italiano è affidato anche stavolta a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre sul palco della Wiener Stadthalle tornano Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. In collegamento con loro, dalla Sala Blu di via Teulada, ci sarà Mariasole Pollio per annunciare i cosiddetti "douze points", i 12 punti assegnati dalla giuria nazionale italiana. Leggi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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