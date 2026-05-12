Eurovision 2026 la scaletta della prima semifinale di oggi con l' ordine dei cantanti

Stasera si svolge la prima semifinale dell'Eurovision 2026, con l'ordine dei cantanti che si esibiranno. La serata prevede anche l’intervento di alcuni artisti dei Big Four, già qualificati per la finalissima. La scaletta include diverse esibizioni e si conclude con l’annuncio dei voti, determinanti per la qualificazione alla fase successiva. La semifinale è trasmessa in diretta e vede coinvolti numerosi partecipanti provenienti da vari paesi.

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