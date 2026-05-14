Eurovision 2026 la scaletta della seconda semifinale di oggi con l' ordine dei cantanti

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, con l’ordine delle esibizioni stabilito e pubblicato. La scaletta prevede la presenza di vari concorrenti, tra cui alcuni rappresentanti dei paesi del Big Four, già qualificati alla finale. La serata comprende diverse performance, con un focus su artisti provenienti da diversi paesi. La competizione continua con l’obiettivo di selezionare le canzoni che accederanno alla fase finale dell’evento musicale.

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La finale dell'Eurovision Song Contest 2026 è sempre più vicina. Dopo la prima semifinale di martedì, la gara prosegue stasera, giovedì 14 maggio, con la seconda semifinale della competizione canora in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Dopo aver scoperto i 10 Paesi riusciti ad accedere all'ambitissima finale di sabato 16 maggio grazie ai voti presi durante la prima semifinale, stasera altri 15 Paesi si sfideranno a suon di musica per conquistare i dieci posti rimasti. Anche stasera, come accaduto martedì, non saranno soltanto gli artisti dei 15 Paesi in gara ad esibirsi, ma anche i rappresentanti di tre dei... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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