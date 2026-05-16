Eurovision 2026 la finale | Sal Da Vinci a caccia della vittoria – Diretta

Sabato 16 maggio si svolge la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in diretta dalla Wiener Stadthalle. Tra i partecipanti c’è un cantante italiano noto per le sue esibizioni sul palco, mentre i concorrenti provenienti da diversi paesi europei si sfidano per la vittoria. L’evento si conclude con la fase decisiva della gara, che coinvolge numerosi artisti e pubblico presente in sala. La serata rappresenta il momento clou di questa edizione dell’Eurovision, trasmesso in tutto il continente.

(Adnkronos) – Va in scena la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Oggi, sabato 16 maggio, andrà in onda l'ultimo atto della kermesse canora europea in diretta dalla Wiener Stadthalle. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria. L'Italia, con Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', canterà in posizione 22. Diretta in prima serata su Rai 1, dopo l'Anteprima Eurovision. Alla conduzione italiana, per il terzo e ultimo appuntamento, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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