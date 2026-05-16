Questa sera a Vienna si tiene la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, la settantesima edizione della manifestazione musicale internazionale. La competizione vede la Finlandia tra i favoriti con il brano “Liekinheitin”, mentre l’Italia si presenta con una performance di Sal Da Vinci. La serata si svolge nella Wiener Stadthalle, dove artisti di diversi paesi si sfidano per conquistare il titolo e la vittoria finale. La manifestazione raccoglie l’attenzione di pubblico e media di tutto il mondo.

Questa sera la Wiener Stadthalle di Vienna accende i riflettori sulla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, la settantesima edizione di uno degli spettacoli musicali più seguiti al mondo. La città austriaca torna a ospitare la manifestazione per la terza volta nella sua storia, dopo le edizioni del 1967 e del 2015, grazie al trionfo conquistato l’anno scorso da JJ con Wasted Love. Sul palco si alternano i conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre per il pubblico italiano la telecronaca è affidata a Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, con la new entry Elettra Lamborghini al debutto nel ruolo di telecronista. L’edizione 2026, però, arriva con qualche ombra: l’interesse attorno alla competizione è sensibilmente calato rispetto agli anni scorsi, e i dati di ascolto lo confermano. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Eurovision 2026: Finlandia favorita con “Liekinheitin”. L’Italia di Sal Da Vinci?

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EUROVISION 2026 REACTION: Finland Submission LIEKINHEITIN by Linda Lampenius x Pete Parkkonen

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