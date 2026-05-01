Arisa Pierpaolo Spollon e BigMama conducono il Concerto del Primo Maggio 2026 Cantanti scaletta orari e dove seguirlo in tv e radio

Da amica.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si svolge a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, e vede la partecipazione di artisti come Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama che conducono l’evento. L’appuntamento, gratuito, è il più grande d’Europa dedicato ai lavoratori e si può seguire sia in tv che in radio. La scaletta e gli orari sono stati annunciati e i dettagli sulla trasmissione sono disponibili sui vari canali ufficiali.

A Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, anche quest’anno la Festa dei lavoratori si trasforma nel concerto gratuito più grande d’Europa. Il Concerto del Primo Maggio di Roma 2026, che con oltre cinquanta artisti, molti di primissimo piano, è il Concertone, come lo chiamano tutti. Quest’anno ha un tema che non potrebbe essere più attuale e una scaletta lunga, che inizia all’ora di pranzo e non finisce prima dell’una di notte. A condurre, un trio decisamente insolito: Arisa e Pierpaolo Spollon sono entrambi debuttanti come conduttori dell’evento. Con loro c’è BigMama, ormai veterana alla sua terza conduzione consecutiva. Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama al timone del Concerto del Primo Maggio di Roma .🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama conducono il Concerto del Primo Maggio 2026. Cantanti, scaletta, orari e dove seguirlo in tv e radio

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