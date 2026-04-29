Concertone del Primo Maggio 2026 dove seguirlo in tv radio e streaming

Da dilei.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si terrà nuovamente in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, con musica dal vivo e diversi artisti. L’evento, dedicato alla Festa dei Lavoratori, è uno dei più seguiti dell’anno. Per chi desidera seguirlo da casa, sarà possibile vederlo in diretta su vari canali televisivi, radio e piattaforme streaming. L’appuntamento si ripete ogni anno nello stesso luogo, attirando un vasto pubblico.

Il Concertone del Primo Maggio è fra gli appuntamenti più apprezzati dell’anno. L’evento dedicato alla Festa del Lavoratori, anche quest’anno si svolgerà a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma con musica dal vivo e tantissimi artisti. Come seguire il Concertone del Primo Maggio 2026. In televisione, in streaming e in radio: quest’anno sarà possibile seguire il Concertone del Primo Maggio 2026 praticamente ovunque. L’appuntamento è su Rai 3 dalle 15.15 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.15. Su Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio, sarà invece disponibile la diretta 15.15 alle 24.15. Il Concertone si potrà seguire anche tramite tablet, pc e cellulare su RaiPlay e Rainews.🔗 Leggi su Dilei.it

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