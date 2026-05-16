Eurovision 2026 | come vedere la finale tra Rai 1 RaiPlay e YouTube

La finale dell’Eurovision 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai 1, RaiPlay e YouTube. Gli spettatori che desiderano seguire l’evento senza interruzioni pubblicitarie potranno optare per RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Durante la serata, Gabriele Corsi sarà affiancato da altri commentatori ufficiali che accompagneranno la trasmissione. Le modalità di visione variano a seconda della piattaforma scelta, con dettagli specifici disponibili sui canali ufficiali e sui siti web di riferimento.

? Domande chiave Come seguire la diretta senza interruzioni pubblicitarie su RaiPlay?. Chi saranno i commentatori ufficiali della serata insieme a Gabriele Corsi?. Perché l'edizione di Vienna ha cambiato le regole rispetto alle semifinali?. Quali impatti avrà la vittoria di stasera sulle carriere degli artisti?.? In Breve Commentatori della serata saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.. Semifinali trasmesse il 12 e 14 maggio 2025 su Rai 2.. Evento ospitato a Vienna dopo il successo dei Måneskin nel 2021.. Diretta finale su Rai 1 dalle 20:35 fino a mezzanotte circa.. Stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21, la capitale austriaca Vienna ospiterà la grande finale dell’Eurovision Song Contest, l’evento televisivo non sportivo con il maggior seguito globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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