La finale dell’Eurovision 2026 è prevista per la sera, con l’inizio trasmesso alle ore 20:00 su Rai 1. La gara si svolge in una diretta che durerà circa tre ore, concludendosi intorno alle 23:00. La puntata comprende le esibizioni dei finalisti, le votazioni e le premiazioni. La trasmissione sarà visibile anche in streaming su piattaforme digitali collegate alla rete televisiva.

. Durata, quando finisce. A che ora inizia, quanto dura e quando finisce la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 in programma oggi, 16 maggio, con diretta su Rai 1? Tutti a tifare per Sal Da Vinci, protagonista con la canzone “Per sempre si”. Appuntamento in diretta su Rai 1 subito dopo la fine del Tg1, quindi alle 20.35. La fine della finale dell’Eurovision 2026, con la proclamazione del vincitore, è prevista intorno alle 00.40. La durata è quindi di circa quattro ore, pubblicità incluse. Si tratta dell’evento non sportivo più visto al mondo. Come si vota. Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2026? Il televoto per l’Eurovision 2026 sarà accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2026: l’orario su Rai 1

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