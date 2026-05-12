Senhit è una cantante italiana conosciuta per la sua carriera internazionale e per aver partecipato più volte all’Eurovision Song Contest. Rappresenta San Marino all’edizione del 2026, dopo aver preso parte anche in passate edizioni della manifestazione musicale. La cantante ha pubblicato diversi singoli e album, affermandosi nel panorama musicale europeo. La sua presenza all’Eurovision è stata sempre molto seguita dal pubblico e dai media.

Senhit è nota soprattutto per la sua carriera internazionale e per le numerose partecipazioni legate all’Eurovision Song Contest. Ha rappresentato più volte San Marino nella competizione europea. Senhit è nata e cresciuta nel capoluogo emiliano da genitori eritrei l’1 ottobre 1979. Proprio nel 2025 è stata Ambassador e Spokesperson per San Marino, e ci aveva raccontato l’atmosfera adrenalinica dell’Eurovision. Stiamo parlando della “più internazionale delle artiste italiane”, e per lei non è la prima volta, anzi: è stata già scelta nel 2011 e nel 2020 per rappresentare San Marino all’ESC (in seguito l’evento è stato annullato per Covid). Tornata nel 2021 sul palco d’Europa, ora è pronta per scrivere una nuova pagina con Superstar, brano con cui ha collaborato con Boy George.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Senhit, la cantante italiana che rappresenta San Marino all’Eurovision 2026

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Senhit ft. Boy George to Represent San Marino at Eurovision 2026 #esc2026 #eurovision

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?? San Marino | Senhit & Boy George - Superstar | Rehearsal Clip reddit

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