Chi è Senhit la vincitrice del Festival di San Marino che va all’Eurovision per la terza volta

Senhit è una cantante che ha ottenuto la vittoria al San Marino Song Contest 2026, titolo che le permette di partecipare all’Eurovision per la terza volta. La sua presenza al festival europeo si inserisce in un percorso artistico iniziato diversi anni fa, durante il quale ha rappresentato il suo paese più di una volta. La sua carriera si è sviluppata tra diverse competizioni e collaborazioni musicali nel corso degli anni.

La vittoria al San Marino Song Contest 2026 ha riportato sotto i riflettori europei una figura che, in realtà, con l’Eurovision ha un rapporto di lungo corso: Senhit. La cantante italiana, nata a Bologna da genitori eritrei, rappresenterà di nuovo la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano Superstar, realizzato insieme a Boy George. Per lei sarà la terza presenza sul palco dell’Eurovision come interprete, dopo le partecipazioni del 2011 e del 2021. In mezzo c’è anche una curiosità: nel 2020 era stata già selezionata per la gara con la canzone Freaky!, ma quell’edizione fu cancellata (ricordiamo ahinoi) a causa della pandemia. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Chi è Senhit, la vincitrice del Festival di San Marino che va all’Eurovision per la terza volta Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti e approfondimenti su Chi è Senhit la vincitrice del Festival.... Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest con Superstar scritta insieme a Boy George e va in gara all'Eurovision: Sal Da Vinci mi è sempre piaciuto; Da Boy George a Rosa Chemical, ecco i big del San Marino Song Contest 2026; Eurovision 2026: Senhit ft. Boy George con Superstar per San Marino. San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'EurovisionLeggi su Sky TG24 l'articolo San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision ... tg24.sky.it Senhit vince San Marino Song Contest 2026 con Superstar: la classifica completaSenhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con la canzone Superstar. Nel brano un cameo vocale di Boy George che salirà sul palco con lei a Vienna. Sul podio anche Kelly Joyce e Paolo Belli. fanpage.it Ospite dell'ultimo Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti commenta le canzoni in gara - facebook.com facebook