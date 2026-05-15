A Vienna, durante lo svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2026, si è tenuto un concerto di protesta contro la partecipazione di Israele alla manifestazione. L’evento si è svolto nella capitale austriaca, attirando un gruppo di manifestanti che hanno espresso il loro dissenso. La protesta si è concentrata sull’assenza di coinvolgimento di altre nazioni nel sostenere questa posizione. Nessun incidente è stato segnalato durante il concerto, che si è concluso senza altercazioni.

Mentre l’ Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo a Vienna, nella capitale austriaca si è svolto un concerto di protesta contro la partecipazione di Israele alla competizione. L’evento si è tenuto in piazza Maria Theresien, tra musica, spettacoli e performance di artisti palestinesi, con manifestanti che contestano la presenza israeliana dopo la campagna militare a Gaza. Le polemiche attorno all’Eurovision continuano a crescere: cinque Paesi, tra cui Spagna e Irlanda, hanno deciso di boicottare il concorso. Nonostante le proteste, Israele si è qualificato per la finale di sabato insieme ad altri nove Pa Questo articolo Eurovision 2026,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eurovision 2026, concerto di protesta a Vienna contro Israele

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