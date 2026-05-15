Durante gli Europei di Monaco, il team italiano di taekwondo ha ottenuto quattro medaglie, di cui tre assegnate a giovani under 20. Nella competizione maschile, gli atleti italiani hanno conquistato due medaglie d’argento e due di bronzo. Tra i protagonisti, spiccano i risultati di alcuni giovani talenti della disciplina, che si sono distinti nelle gare individuali. La manifestazione ha visto una partecipazione significativa di atleti italiani, con una particolare attenzione alla crescita delle nuove generazioni.

Si sono conclusi gli Europei di taewkondo a Monaco e l’Italia può tornare a casa con il sorriso. Gaetano Cirivello, diciotto anni, ha conquista l’argento nei -54 kg maschili e regala all’Italteam la quarta medaglia in altrettanti giorni di gare. Un bottino che fa ben sperare per il futuro: tre dei quattro medagliati azzurri hanno meno di vent’anni. Cirivello è arrivato in finale con un percorso netto: quattro vittorie consecutive, tutte chiuse 2-0, contro il cipriota Spyrou, il tedesco Nitsas, il georgiano Geladze e il bulgaro Georgiev. In finale ha trovato lo spagnolo Jairo Agenjo Trigos, più esperto e più continuo: il primo round è stato equilibrato, poi l’iberico ha allungato e gestito fino al 2-0 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Taekwondo Italia, il boom dei giovani: agli Europei di Monaco quattro medaglie con tre under 20

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