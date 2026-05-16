Europa gelata a metà maggio | neve e temperature crollate sembra marzo
Una massa di aria fredda proveniente dall’est Europa ha provocato un abbassamento delle temperature in diverse regioni del continente a metà maggio. Le condizioni meteo hanno portato piogge, neve sui rilievi e gelate notturne che si sono verificate in molte aree, nonostante la stagione avanzata. Le temperature sono scese sotto le medie stagionali, creando condizioni tipiche di marzo anziché di metà maggio. Questa ondata di freddo si è verificata in un contesto di irruzione artica che ha interessato diverse nazioni europee.
Roma - Una nuova irruzione artica ha riportato freddo, piogge, neve sui rilievi e gelate tardive su molte aree europee in piena primavera avanzata. Il meteo europeo torna a sorprendere con un brusco ribaltamento di scenario. Dopo giornate dal sapore quasi estivo in diverse zone del continente, una massa d’aria fredda di origine artica ha raggiunto l’Europa centro-occidentale e settentrionale, riportando condizioni più vicine a marzo che alla metà di maggio. Nelle ultime 24-48 ore il calo termico è stato netto soprattutto su Germania, Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e parte dei Balcani. In molte località le temperature... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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