Europa gelata a metà maggio | neve e temperature crollate sembra marzo

Una massa di aria fredda proveniente dall’est Europa ha provocato un abbassamento delle temperature in diverse regioni del continente a metà maggio. Le condizioni meteo hanno portato piogge, neve sui rilievi e gelate notturne che si sono verificate in molte aree, nonostante la stagione avanzata. Le temperature sono scese sotto le medie stagionali, creando condizioni tipiche di marzo anziché di metà maggio. Questa ondata di freddo si è verificata in un contesto di irruzione artica che ha interessato diverse nazioni europee.

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