Neve sul Vesuvio a fine marzo | calo delle temperature in Campania

A fine marzo, sul Vesuvio si è formata una copertura di neve, dopo le recenti piogge che hanno interessato la zona. Le temperature nella regione sono scese e sono previste ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.

Il Vesuvio si risveglia innevato a fine marzo dopo le piogge delle ultime ore. Temperature in calo e previste nuove precipitazioni in Campania. Il maltempo delle ultime ore riporta un clima tipicamente invernale in Campania. Dopo le piogge intense registrate ieri su gran parte dell’area vesuviana, il Vesuvio si è presentato questa mattina coperto di neve per buona parte della sua superficie, offrendo un’immagine insolita per il periodo primaverile. I residenti delle città situate alle pendici del vulcano hanno trovato al risveglio uno scenario poco comune a fine marzo, con il cratere e le zone circostanti ricoperte da un evidente strato bianco. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Neve sul Vesuvio a fine marzo: calo delle temperature in Campania Articoli correlati Leggi anche: Meteo: prima neve del 2026 sul Vesuvio, temperature in calo Ritorno dell’inverno a Napoli: neve sul Vesuvio e temperature in caloABBONATI A DAYITALIANEWS Il freddo sorprende la primavera Nonostante l’arrivo ufficiale della primavera, il clima a Napoli ha subito un brusco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento È tornata la neve sul Vesuvio: a Napoli ancora freddo, le previsioni del tempo nel weekend; Neve sul Vesuvio a fine marzo, lo spettacolo che sorprende Napoli; Napoli, il Vesuvio si tinge di bianco: neve ad alta quota anche a marzo; Meteo Napoli: torna la neve sul Vesuvio, inverno fuori stagione in città. Ondata di gelo su Napoli e Campania, neve abbondante anche sul VesuvioNeve abbondante sul Vesuvio, piogge intense su tutta la regione: tempesta di fulmini in Irpinia, temporali lungo le coste tirreniche ... fanpage.it #Meteo #Prossimi #Giorni: #Vortice da 992 hPa verso il #Sud, 72 ore di #Pioggia e #Neve su mezza #Italia x.com Fiocchi di neve spettacolari fatti a mano senza impastatrice per la videoricetta è nel mio primo commento facebook