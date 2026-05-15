Nella mattina di venerdì 15 maggio, l’Abetone si è svegliata ricoperta di neve, nonostante sia ormai metà mese. Le temperature basse hanno mantenuto il manto bianco sulla montagna, creando un fenomeno insolito per questo periodo dell’anno. La neve ha interessato l’intera area dell’Appennino toscano, mentre il clima freddo ha interessato anche zone a quote più basse. La situazione meteorologica ha portato a condizioni insolite e di forte variazione rispetto alle normali temperature stagionali.

Abetone (Pistoia), 15 maggio 2026 – Neve sull’Appennino toscano a metà maggio. Nella mattina di venerdì 15 maggio l’Abetone è imbiancato. Lo mostrano ai tanti follower stupiti le webcam di Paesaggi Digitali su youtube. Nevischio anche a nord della Toscana, in provincia di Massa Carrara, con i fiocchi che cadono sulla stazione sciistica di Zum Zeri. Qui però la neve al momento non ha “attaccato” come invece sulla montagna pistoiese. Una situazione certamente clamorosa ma non rara a maggio. Un colpo di coda dell’inverno che i meteorologi del Lamma avevano pienamente previsto. La temperatura si è abbassata in maniera repentina ovunque e anche per sabato è previsto un clima più autunnale che primaverile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve a metà maggio in Toscana: montagna imbiancata e freddo ovunque, meteo impazzito

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