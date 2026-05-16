Eurofestival a Vienna pronti per la finale Sal da Vinci spera

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le due semifinali, Vienna si appresta a ospitare la finale dell’Eurovision Song Contest. Tra i partecipanti, c’è anche l’Italia con Sal da Vinci, che porta sul palco il brano “Per sempre sì”. La canzone ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo e ora si presenta come uno dei contendenti alla vittoria finale. La serata vedrà in scena diversi artisti provenienti da vari paesi, tutti pronti a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria internazionale.

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Archiviate le due semifinali, Vienna si prepara per il gran finale dell’Eurovision Song Contest. A rappresentare l’Italia, Sal da Vinci con Per sempre sì, brano con il quale ha vinto l’ultimo festival di Sanremo. Lo show sarà trasmesso su Rai 1 in prima serata, con la telecronaca del veterano Gabriele Corsi (alla sua sesta esperienza) e di Elettra Lamborghini debuttante come telecronista (preceduto dall’Anteprima Eurovision alle 20.35, che accompagnerà il pubblico verso lo show con racconti dal backstage di Vienna, interventi degli ospiti). Venticinque i Paesi che si sfideranno alla Wiener Stadthalle, accolti dai padroni di casa Victoria... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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