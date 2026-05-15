Eurovision ministro Mazzi a Vienna per la finale con Sal Da Vinci | è la prima volta del governo

Domani, alla finale dell’Eurovision 2026 a Vienna, ci sarà una rappresentanza del governo italiano per la prima volta. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, sarà presente all’evento accompagnato da Sal Da Vinci. Questa partecipazione segna un’inedita presenza istituzionale italiana in occasione di questa manifestazione musicale internazionale. La presenza ufficiale del governo si inserisce nel contesto delle celebrazioni legate all’evento, che si svolge nella capitale austriaca.

(Adnkronos) – Alla finale dell'Eurovision 2026, a Vienna, domani ci sarà per la prima volta una rappresentanza del governo italiano, guidata dal ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. Il ministro, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine alla manifestazione, sarà al Wiener Stadthalle di Vienna, per accompagnare una delegazione dell’industria musicale italiana, rappresentata dal ceo di Fimi, Enzo Mazza, e dal presidente di AssoConcerti (Associazione Italiana Musica dal Vivo), Bruno Sconocchia. Un segnale di attenzione importante per supportare la partecipazione di Sal Da Vinci e l'immagine dell'Italia e della musica italiana all'estero ma anche per sostenere il turismo culturale, dei concerti e dei grandi eventi, in un momento in cui questo comparto economico mostra di essere in grande salute e in crescita. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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