Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 16 maggio 2026
Nella serata di sabato 16 maggio 2026, alle ore 20, si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti relativi all’estrazione numero 79 del 2026. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali e sono ora disponibili per consultazione. Nessuna altra informazione sui risultati è stata ancora diffusa. Le estrazioni si sono svolte regolarmente come previsto per questa data.
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 maggio 2026. Oggi, sabato 16 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 79 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 16 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 79 d el 16 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 9 Maggio 2026
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