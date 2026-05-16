Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 16 maggio 2026

Nella serata di sabato 16 maggio 2026, alle ore 20, si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti relativi all’estrazione numero 79 del 2026. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali e sono ora disponibili per consultazione. Nessuna altra informazione sui risultati è stata ancora diffusa. Le estrazioni si sono svolte regolarmente come previsto per questa data.

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Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 maggio 2026. Oggi, sabato 16 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 79 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 16 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 79 d el 16 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 16 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 9 Maggio 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 16 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 16 aprile 2026 Oggi, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 maggio 2026 Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti x.com Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 maggio 2026: numeri vincenti e quote in direttaEstrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 16 maggio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con ... corriereadriatico.it Simbolotto, estrazione di oggi 16 maggio 2026 | LottoSimbolotto, estrazione di oggi sabato 16 maggio 2026 in diretta live | Simboli estratti | Lotto | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it