Oggi, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20 si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri relativi all’estrazione numero 61 dell’anno in corso. I risultati di questa sera sono disponibili per chi ha partecipato alle tradizionali schedine e alle giocate online, con numeri che potrebbero portare premi ai fortunati vincitori.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 16 aprile 2026. Oggi, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 61 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 16 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 61 d el 16 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 16 aprile 2026

Notizie correlate

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 2 aprile 2026 Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del...

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 3 aprile 2026 Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 10 aprile; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 14 aprile 2026: i numeri vincenti; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 10 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 10 aprile: i numeri vincenti e le quote.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 aprile 2026: numeri vincenti e quoteLotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta per le estrazioni di oggi, giovedì 16 aprile 2026: i numeri vincenti e le quote in tempo reale su Fanpage ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì16 aprile 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 16 aprile 2026, prenderanno il via a partire dalle ore 20 con i numeri vincenti dei concorsi di questa sera. Come di consueto saranno ... giornalelavoce.it

Tutti i numeri di oggi di Lotto e Superenalotto, la diretta dell'estrazione - facebook.com facebook