Bruno Vespa in Rai per altre tre stagioni ma il Pd aspetta le scuse dopo la sfuriata a Provenzano

Bruno Vespa continuerà a lavorare in Rai per altre tre stagioni, secondo quanto annunciato dall'azienda. Nel frattempo, il Partito Democratico ha richiesto pubblicamente le scuse da parte del giornalista in seguito a una sua recente dichiarazione ritenuta provocatoria nei confronti di un altro professionista. Vespa ha risposto con una nota ufficiale, in cui ha spiegato la propria posizione senza offrire scuse formali.

Dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro Beppe Conversano, il Pd ha chiesto insistentemente le scuse da parte del giornalista che, invece, ha scritto una nota nella quale sottolinea il suo punto di vista. Intanto il suo contratto è stato confermato per altre tre stagioni, anche perché Porta a Porta sarà un salotto fondamentale per la campagna elettorale.🔗 Leggi su Fanpage.it Bruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta: “Da Provenzano la più grave delle offese”Bruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta tv contro il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo”È polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta.