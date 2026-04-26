Dopo 28 anni di attività dedicata all’assistenza di bambini affetti da patologie tiroidee, l’associazione “I Volontari per l’Infanzia” annuncia la conclusione del suo percorso. In un comunicato, i responsabili ringraziano tutte le persone e le istituzioni che hanno contribuito nel tempo, senza specificare i motivi della decisione di chiudere l’esperienza. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

Dopo 28 anni di attività volontaria indirizzata all’aiuto di bambini con patologie tiroidee provenienti dalla zone contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986, l’associazione ’Volontari per l’Infanzia’ ha deciso di ritenere conclusa questa lunga, silenziosa ma esaltante esperienza umana". Ad annunciarlo è il presidente, Romualdo Vigilucci, spiegando che "negli ultimi anni la possibilità di garantire un aiuto tangibile e continuo ai bambini bielorussi sostenuti dall’associazione è venuta meno a causa della guerra in corso che non ha più permesso di seguire i progetti in loco e di inviare i contributi per sostenerli. Infine, con la scomparsa a giugno 2025 del presidente Paolo Diciotti, è anche venuto meno un fondamentale contributo all’organizzazione", tutti elementi ai quali si somma "l’assenza di un ricambio generazionale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’I Volontari per l’Infanzia’: "Si chiude un lungo viaggio. Grazie a chi ci ha aiutati"

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