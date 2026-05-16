Esplosione davanti alla sede dismessa del comitato per la Festa dei Gigli

In tarda mattinata i carabinieri hanno appreso che nel corso della notte ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti alla sede legale dismessa del comitato per la locale Festa dei Gigli denominato "Tigrotti" a via provinciale 26 nel comune di Crispano.Nessun ferito e nessuna chiamata è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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