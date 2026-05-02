Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia | s'indaga sui boss della droga del litorale romano

Nella serata di ieri, davanti al Lazio Store di Ostia, è stata lanciata una bomba carta. Le forze dell'ordine stanno indagando sui presunti legami tra il negozio e i boss della droga che operano nel litorale romano. Secondo le fonti, il Lazio Store 1900 potrebbe essere collegato a Gerardo Cossiga, fratello di un noto criminale arrestato nel 2021 durante un'operazione antidroga.

Il Lazio Store 1900 di Ostia sarebbe riconducibile a Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele Cossiga, arrestato nel 2021 nell'ambito dell'operazione antidroga Alta Marea.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ostia, esplosione davanti a negozio Lazio Store: danneggiata serranda Ostia, bomba carta esplode davanti una casa: danneggiato l’ingressoOstia, 29 aprile 2026 – Un’esplosione talmente forte da danneggiare il cancello, un muro e la tettoia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ostia, bomba carta davanti a Lazio store: acquisite immagini da telecamere di videosorveglianza; Ostia, è sempre la stagione delle bombe. Ordigno esplode contro il cancello di un'abitazione alla Longarina; Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità. Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia: s’indaga sui boss della droga del litorale romanoIl Lazio Store 1900 di Ostia sarebbe riconducibile a Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele Cossiga, arrestato nel 2021 nell'ambito dell'operazione ... fanpage.it Bomba carta davanti al Lazio Store di Ostia, indagini in corsoI carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica e il movente del gesto, senza escludere al momento alcuna pista ... rainews.it E' una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio store in via Carlo Bosio, a Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. I carabinieri non escludono alcuna pista. Il titolare, - facebook.com facebook Ostia, esplosione davanti a negozio Lazio Store: danneggiata serranda x.com