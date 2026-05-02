Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia | s'indaga sui boss della droga del litorale romano

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, davanti al Lazio Store di Ostia, è stata lanciata una bomba carta. Le forze dell'ordine stanno indagando sui presunti legami tra il negozio e i boss della droga che operano nel litorale romano. Secondo le fonti, il Lazio Store 1900 potrebbe essere collegato a Gerardo Cossiga, fratello di un noto criminale arrestato nel 2021 durante un'operazione antidroga.

Il Lazio Store 1900 di Ostia sarebbe riconducibile a Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele Cossiga, arrestato nel 2021 nell'ambito dell'operazione antidroga Alta Marea.🔗 Leggi su Fanpage.it

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