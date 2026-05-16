Esplorare il Detroit Institute of Arts | un museo d’arte tra i più grandi d’America

Il Detroit Institute of Arts è uno dei principali musei degli Stati Uniti, situato a Detroit. È noto per la vasta collezione di opere d’arte che include dipinti, sculture e oggetti provenienti da diverse epoche e culture. Il museo si estende su un edificio di grandi dimensioni e attira visitatori da tutto il paese e oltre. La struttura ospita anche spazi dedicati a mostre temporanee e programmi educativi rivolti a diverse fasce di pubblico.

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