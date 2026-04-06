Morto lo storico dell’arte Paolo Baldacci | è stato tra i più grandi esperti di de Chirico e del Futurismo

È scomparso a Milano all'età di 81 anni lo storico dell'arte Paolo Baldacci, noto per il suo lavoro nel campo della pittura metafisica italiana. È stato uno dei massimi esperti di Giorgio de Chirico e del movimento futurista. La sua carriera si è concentrata sull’analisi e lo studio di queste correnti artistiche, contribuendo in modo significativo alla conoscenza e alla divulgazione di questi generi.

Lo storico dell'arte Paolo Baldacc i, tra i maggiori studiosi della pittura metafisica italiana, tra i più grandi esperti di Giorgio de Chirico e del Futurismo, è morto a Milano all'età di 81 anni. La carriera. Nato a Carate Brianza il 22 giugno 1944, ha fatto studi classici ed è stato docente universitario di storia antica nelle università di Genova e di Milano. Dalla fine degli anni Settanta si è dedicato allo studio dell'arte moderna italiana pubblicando saggi, tra gli altri, sul Futurismo, Giacomo Balla, Mario Sironi, Alberto Savinio, Arturo Martini. Nel 1990 ha lasciato l’insegnamento per occuparsi solo di storia dell'arte, in modo particolare della pittura metafisica e del Futurismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto lo storico dell’arte Paolo Baldacci: è stato tra i più grandi esperti di de Chirico e del Futurismo Tra cultura, sport e arte: il Modena Calcio alla mostra di De ChiricoIl ds Catellani, staff e giocatori visitano l’esposizione a Palazzo dei Musei: “Un’occasione per crescere anche fuori dal campo” Visita speciale,... Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura: è morto lo storico dell'arte Gilberto Ganzer