Al Museo Kronos si tiene la rassegna Primavera ad Arte, che prevede due eventi con musica, visite guidate e degustazioni. Gli appuntamenti sono pensati per permettere ai visitatori di conoscere il patrimonio artistico della Cattedrale di Piacenza attraverso diverse modalità di fruizione. Le iniziative si svolgono nel contesto di una proposta culturale che combina arte e tradizione pasquale.

Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, il museo ospiterà il “Concerto per un solo strumento”, un’esperienza musicale itinerante che accompagnerà i visitatori tra le sale espositive. Il percorso sonoro creerà un dialogo suggestivo tra musica e opere d’arte, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere gli spazi museali in una dimensione nuova e immersiva. Al termine dell’itinerario, il concerto proseguirà all’interno della Cupola, regalando al pubblico un momento particolarmente suggestivo in uno dei luoghi più affascinanti del complesso della Cattedrale. Contributo di partecipazione: per il concerto di sabato è incluso nel costo del biglietto del museo, 7 € comprensivo di visita e degustazione per l’evento di domenica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Primavera ad Arte: al Museo Kronos musica e degustazione tra arte e tradizione pasquale

Articoli correlati

Primavera ad Arte 2026: torna la rassegna culturale tra Museo Kronos, Cattedrale e Cupola del GuercinoTorna anche quest’anno Primavera ad Arte, la rassegna culturale promossa da Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio...

Leggi anche: “Primavera d’arte nei Campi Flegrei” Arte, musica e cultura a Quarto il 7 e 8 marzo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Museo Kronos

Temi più discussi: Primavera ad Arte: esperienze tra storia, parole e gioco alla Cattedrale e al Museo Kronos; Primavera ad Arte - 2026; Dal 21 marzo torna Primavera ad Arte al Museo Kronos; Armonie di Pasqua: arte e degustazione in museo.

Concerto e degustazione di colombe e vin santo al Museo KronosProsegue la rassegna Primavera ad Arte al Museo Kronos, con due appuntamenti che uniscono linguaggi diversi – musica, visita guidata e degustazione – per ... piacenzasera.it

Primavera ad Arte: esperienze tra storia, parole e gioco alla Cattedrale e al Museo KronosIn occasione della rassegna Primavera ad Arte, il Museo Kronos – museo della Cattedrale di Piacenza – propone domenica 22 marzo alle ore 15,30 la visita guidata Segni del tempo in Cattedrale, un iti ... ilpiacenza.it

Nel fine settimana al museo Kronos in Cattedrale Parco Culturale Ecclesiale "Terre di Passo" - facebook.com facebook