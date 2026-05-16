Esodo dei paperoni | 111 milionari fuggono dal Regno Unito per le tasse
Negli ultimi mesi si è registrato un notevole movimento di persone con patrimoni elevati che hanno lasciato il Regno Unito, spostandosi verso altri Paesi. In particolare, circa 111 milionari hanno deciso di trasferirsi all’estero per motivi legati alla tassazione. Tra i nuovi protagonisti di questa tendenza ci sono alcuni miliardari provenienti dal settore digitale, che hanno scalato le classifiche mondiali. L’Italia si è affermata come una delle mete preferite per questi individui, attirata da specifiche condizioni fiscali e di vita.
? Punti chiave Chi sono i nuovi miliardari digitali che hanno scalato la classifica?. Perché l'Italia è diventata una meta preferita per questi milionari?. Come influisce la fine del regime non-dom sulla stabilità economica britannica?. Quali sono le conseguenze delle decisioni di Rachel Reeves sui capitali?.? In Breve Hinduja e fratelli Reuben guidano la classifica con patrimoni tra 28 e 38 miliardi.. Carlo III sale di 8 posizioni con un patrimonio di 680 milioni di sterline.. Christopher Harborne sesta in classifica con 18 milioni di sterline dalla Thailandia.. Migliaia di milionari fuggono verso Svizzera, Emirati Arabi, Monaco e Italia..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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