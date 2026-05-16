Esodo dei paperoni | 111 milionari fuggono dal Regno Unito per le tasse

Negli ultimi mesi si è registrato un notevole movimento di persone con patrimoni elevati che hanno lasciato il Regno Unito, spostandosi verso altri Paesi. In particolare, circa 111 milionari hanno deciso di trasferirsi all’estero per motivi legati alla tassazione. Tra i nuovi protagonisti di questa tendenza ci sono alcuni miliardari provenienti dal settore digitale, che hanno scalato le classifiche mondiali. L’Italia si è affermata come una delle mete preferite per questi individui, attirata da specifiche condizioni fiscali e di vita.

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