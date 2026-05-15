Il fuggi-fuggi dei milionari da Londra | perché i paperoni lasciano il Regno Unito

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si è verificato un aumento significativo di persone con elevati patrimoni che scelgono di lasciare Londra e il Regno Unito. La decisione di molte di queste persone di trasferirsi all’estero sembra essere collegata alle politiche economiche adottate dal governo attuale. Secondo diverse fonti, le aliquote fiscali più alte e alcune normative hanno influenzato questa tendenza. La perdita di patrimoni si sta traducendo in un calo di investimenti e in effetti sulla scena finanziaria locale.

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La politica economica portata avanti dal governo laburista di Keir Starmer sta presentando il conto a Londra: l’inasprimento fiscale promosso dal Cancelliere dello Scacchiere, il ministro del governo britannico responsabile delle finanze e del tesoro Rachel Reeves, ha infatti scatenato un fuggi fuggi generale dei paperoni residenti nel Paese, i quali non vedono più tutelati i propri interessi da questo repentino cambio di rotta. A scattare un’istantanea del momento è la pubblicazione della nuova edizione della Rich List del Sunday Times, nella quale l’attenzione si focalizza sui 350 uomini e donne più facoltosi del Regno Unito. Secondo i dati emersi analizzando la classifica, sono ben 111 i paperoni ad aver scelto di trasferirsi all’estero, un numero decisamente rilevante, dal momento che si tratta di circa un terzo del totale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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